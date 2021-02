Sigtunaband släpper nytt

Nocean med flera bandmedlemmar från Sigtuna har under coronapandemin spelat in en Metal-Musikal.

12:e februari släpper Nocean singeln ”The Phantom”. Bandet har flera medlemmar från Sigtuna och under pandemin har man ägnat sig åt att spela in ett nytt album som beskrivs som en ”Metal-Musikal”.

– Låten “The Phantom” handlar om att fången i sitt eget inre, om att ha en demon som ständigt följer efter. Musikvideon är inspelad både i vår hemstudio och i området kring Wenngarns slott i Sigtuna, säger sångerskan Hanna Olsson.

Till hösten har man bokat in spelningar för teaterscener. Hemsökt teater står på schemat. Bandet har klar sig utan skivbolag som en medveten strategi. Man har hittat fans via sociala medier, första albumet fick man hjälp av skivbolag men nu producerar man själva.

– Att ha skivbolag är lyxigt men det kan också göra att man inte får göra det man brinner för fullt ut. Vi vill inte ha skivbolag just nu, det är vi alla överens om. Kanske i framtiden, men just nu kör vi själva, det funkar väldigt bra, berättar Hanna Olsson.

Nytt för detta album är att man också har nya medlemmar i bandet.

– Förutom att vi utvecklas musikaliskt så får vi både ny energi och nya influenser. Jonas Pettersson som är vår nya trummis kommer från den lite mer progressiva sidan av metal och självklart smyger han in flera udda taktarter här och där! Hampus på bas har både tyngre metal och pop i bagaget och det är ju det här som är så grymt med att skriva musik tillsammans, uppger Hanna Olsson, själv boende i Sigtuna.