Sigtuna stadshotell prisades

Sigtuna stadshotell vann SSQ Service Award 2019 i konkurrens med åtta andra hotell, däribland Stora Brännbo.

Sigtuna stadshotell och Stora Brännbo Konferens och Hotell var nominerade i kategorin Konferenshotell till SSQ Service Award 2019, Scandinavian Service and Quality Award.

Nomineringen till Scandinavian Service and Quality Award har skett genom gäster och branschfolk i Sverige. Under hela 2019 har Better Business följt alla anläggningar och utvärderade bemötandet via sk mystery shopping genom telefon, e-post eller besök på hemsidor. Dessutom har man mätt vad som skrivit om anläggningarna på över 175 av de största ratingsajterna, bland annat Tripadvisor, Booking och Expedia.

Vinnarna utsågs onsdagen 8/1 och i kategorin Konferens var det alltså Sigtuna stadshotell som vann. Bland konkurrenterna fanns Stora Brännbo, Sandhamns seglarhotell, Bomans i Trosa och Vildmarkshotellet i Kolmården.