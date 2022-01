Sigtuna på topplista för ungdomsrån

Sigtuna kommun är en av de kommunerna ai landet med flest anmälda ungdomsrån.

UNT.se rapporterar under fredagen om ungdomsrån i Sverige. Enligt tidningen är Sigtuna kommun en av de mest anmälningsbenägna med 24 av 50 med 39 ungdomsrån under fyraårsperioden 2015-2019. Det är 347 rån/100 000 invånare mellan 0-17 skriver UNT. Listan över ungdomsrån kommer från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Totalt i landet har 6520 ungdomsrån anmälts under fyraårsperioden. Uppsala är på plats 35 och även Håbo finns med. Solna är mest utsatt med 102 rån.