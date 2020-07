Sigtuna kommun får enskilt möte med civilministern

Den 10 juli publicerade märsta.nu en artikel om att civilminister Lena Micko bjuder in Sigtuna tillsammans med 13 andra kommuner till ett möte den 2 september för att diskutera särskilda åtgärder som ska minska de negativa effekterna av Coronapandemin.

Redan i början av mars identifierade jag och kommunledningen (M, C, L, KD och SfS) de stora riskerna och de långsiktiga effekterna av pandemin. Det var uppenbart att den skulle slå hårt mot Sigtunas två huvudnäringar, besöksnäringen och resenäringen. Nästan en tredjedel av kommunens arbetande invånare arbetar inom dessa två sektorer och såväl besöksnäringen som resenäringen hade i slutet av mars tappat runt 98% av sina bokningar och kunder. Risken för stor arbetslöshet i kommunen var, och är fortfarande, uppenbar. De flesta kommuner i Sverige drabbas negativt av pandemin, men Sigtuna tillhör ett fåtal kommuner som drabbas extra hårt, vilket uppmärksammats av såväl landshövdingen som av SVT och andra medier.

Därför tog jag initiativ till att med en s.k. hemställan kontakta regeringen för att be om särskilt stöd till Sigtuna kommun. Stödet omfattade totalt ca 660mkr fördelat över tre år. Dessa pengar var primärt inte pengar rakt in i kommunkassan, utan kostnader för t.ex. arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillsammans med arbetsförmedlingen, stöd för utökade utbildningsinsatser, stöd för ökad marknadsföring av Sigtuna som besöksmål samt stöd för etableringen av ett forsknings- och utvecklingscenter för framtidens hållbara resande. I ett första svar från civilminister Lena Micko var tonen avvisande med en underliggande mening att alla Sveriges kommuner är drabbade och att det inte var särskilt svårt för just Sigtuna.

Kommunledningen godtog inte det svaret utan jag skrev återigen till civilministern och förklarade att Sigtuna måste ses som särskilt drabbat, vilket med lätthet också kan stödjas i siffror och statistik. Jag och kommunledningskontoret lade ned avsevärd möda på att framföra vårt ärende och för att få till ett möte för att diskutera Sigtunas situation. Detta har nu beviljats och den 25 augusti kommer en delegation (där även oppositionsrådet ingår) från Sigtuna att ENSKILT träffa civilministern för att tala om just våra förslag till lösning. Detta möte är frukten av ett väl underbyggt material, hårt arbete och envishet.

Mötet som märsta.nu refererar till, och som oppositionsrådet uttalar sig om, ska äga rum den 2 september och är ett helt annat möte. Till det mötet är 14 kommuner inbjudna och syftet är delvis ett annat. Dels får varje kommun bara fyra minuter på sig att framföra sina budskap, dels verkar syftet i huvudsak vara att civilministern vill samla in information från olika kommuner som drabbats särskilt hårt. Detta är givetvis mycket bra och välkommet, men det separata mötet med civilministern den 25 augusti är naturligtvis ännu viktigare då vi får 45 minuter enbart för Sigtuna.

Mitt mål har hela tiden varit att Sigtuna kommun på sikt ska komma starkare ur krisen. Mycket kan vi göra själva för att det ska bli så, men staten och regeringen sitter på den riktigt stora verktygslådan för att det ska lyckas. Jag tror och hoppas att civilminister Lena Micko ser positivt på detta och att vi vid mötet den 25 augusti kan etablera en konstruktiv dialog som leder till att skapa förståelse för behovet av särskilt stöd till vår kommun.