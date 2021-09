Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

Bromma-utredaren Magnus Persson lade fram sin rapport ” Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” den 31 augusti. Regeringen har skickat ut rapporten på remiss och vill ha in synpunkter senast den 20 december. Bland de 186 som fått rapporten för synpunkter finns Sigtuna kommun.

Utredarens bedömningar

Vi har läst Magnus Perssons utredning och noterar hans bedömning av flygtrafikvolymen framöver. ”Framtidsbilderna kan sammanfattas som att det vi kan se framför oss inte är en återgång till de förhållanden som rådde 2019…En nivå motsvarande 2019 förutses infalla någon gång mellan 2024/25 och 2038/39 – så stor är osäkerheten bland bedömare.”

Undertecknade gör en radikalare bedömning än så – en återgång till peak-året 2018 års passagerarsiffror kommer med största sannolikhet aldrig att inträffa. Om kapaciteten på Arlanda säger Brommautredaren så här: ”Utifrån de bedömningar jag tagit del av menar jag att det för linjefarten kommer att finnas ledig kapacitet vid Arlanda flygplats under de närmaste åren. Det gäller både rullbane-, uppställnings- och terminalkapacitet. Det flyg som under samma tid skulle finnas på Bromma får därför plats, även i peaktid.” Denna bedömning, som grundar sig på Swedavias underlag, gör att Sigtuna kommun i sitt remissvar inte behöver åberopa sin vetorätt mot ytterligare rullbanor (denna vetorätt har missats i utredningen). Kommunen kan således i sin kommande Översiktsplan 2021, liksom i 2014 års upplaga, avstå från att rita in ytterligare rullbane-mark.

Utredaren skriver att Arlanda bör ”brommafieras”. Han gör bedömningen att, ”med ett antal kompensatoriska åtgärder på i första hand Arlanda flygplats och för marktransporterna mellan Arlanda och Stockholm kan effekterna på den regionala tillgängligheten vid en avveckling av Bromma flygplats dämpas”. Sigtuna kommun bör i sitt remissvar välkomna detta och skulle samtidigt kunna peka på att tillgängligheten efter en Bromma-flytt faktiskt ökar för resande från norra och nordvästra Storstockholmsområdet liksom för besökare hit. Det finns också skäl att peka på att vid gemensamt önskade över-dagen-besök från övriga landet till huvudstadsregionen, så kan Arlanda, liksom Sigtuna kommun i övrigt, erbjuda ett stort antal ändamålsenliga mötesplatser.

Tillstyrk rakt av

I samband med tillsättningen av Bromma-utredningen i våras och även nu när den presenterats har en debatt förts i ganska högt tonläge, bland annat från centrala och regionala företrädare för vissa politiska partier, som tycks vilja behålla Bromma som flygplats. Man har radat upp diverse skäl till att Bromma inte får läggas ner. Magnus Persson bemöter dock effektivt dessa skäl i sin utredning.

När Sigtuna kommun nu ska yttra sig över Bromma-utredningen hoppas vi att de lokala företrädarna för de partier som på central och regional nivå propagerat mot en Bromma-nedläggning är modiga nog att i stället tillstyrka utredarens förslag och välkomna Swedavias Bromma-trafik till Arlanda. Och göra det rakt av, samt dessutom utlova att snarast börja förbereda sådant som kan ligga inom kommunens ansvar för att möjliggöra flytten.

För fördelarna för Sigtuna kommun med en Bromma-flytt till Arlanda är många, bland annat för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för alla företag med anknytning till Arlanda.

Vi förutsätter att remissvaret på Bromma-utredningen anses så viktigt att frågan tas upp till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.