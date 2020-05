Sigtuna het som e-handelskommun

Sigtuna är en av landets hetaste 2-handelskommuner.

Sigtuna kommun kvalar inte in på topp 10-listan för e-handelskommuner i landet men når plats 17 i en kartläggning som bank och finansgruppen Svea har gjort. Sigtuna har 15 e-handelsbutiker på sina knappt 49 000 invånare, vilket ger ett index på 3,3. Ettan Höganäs hade 15 butiker på nästan 27 000 invånare vilket gav index 1,8. I länet är Sigtuna kommun sjua, högst upp når Stockholm med index 2,8. Sigtuna är dock bäst i Norrort då Sollentuna kommer in på plats 45, Upplands-Bro 91, Järfälla 97, Väsby 128.

– E-handel har varit på kraftig framfart under flera år och det är kul att så många ser fördelarna. Kartläggningen avslöjar dessutom att tillväxten är extra hög på landsbygden. En näthandel ger företag på mindre orter möjlighet att nå en mycket bredare kundbas. Det i kombination med säkra betallösningar och snabba leveranser gör att många vänder sig till e-butiker istället för fysiska, säger Magdalena Caesar, Affärsområdeschef betallösningar för e-handel på Svea Ekonomi.