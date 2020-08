Den gångna veckan rapporterades sex nya fall av covid-19 i kommunen.

Efter att sex nya fall av covid-19 konstaterats i kommunen förra veckan är det totalt 430 fall av covid-19 under hela pandemin sedan vecka 12. Eftersom det är få eller inga dödsfall i kommunen så presenteras inte dessa siffror med hänvisning till patientsekretess. märsta.nu rapporterade under onsdagen att kommunens särskilda boenden varit utan covid-19 sedan i slutet av maj. Dock har en betydande del av antalet smittade varit äldre. Sedan vecka 27 har det rapporterats in 30 fall av covid-19.

Dock har det inte funnits någon vecka utan fall, den lägsta siffran som rapporterades in var tre under vecka 30, både vecka 31 och 32 var det sex fall. I regionen var det 364 nya fall, en ökning sedan vecka 31 med 67 stycken. Fyra personer vårdas på intensiven men ingen har den gångna veckan avlidit i regionen till följd av covid-19.