Sex av tio resenärer nu tillbaka

Efter att Swedavia summerat november trafikstatistik så kan man slå fast att sex av tio resenärer nu är tillbaka som före pandemin.

Under november reste 1,7 miljoner via Swedavias tio flygplatser, det innebär 16 procent av resenärerna tillbaka som före pandemin. Arlanda hade 1,1 miljoner, en minskning med 40 procent jämfört med innan pandemin. Jämfört med förra året i november ökade resandet med 358 procent.

– Återhämtningen för flyget fortsatte under november och antalet resenärer under månaden nådde den högsta nivån sedan pandemins inledning. Lättnader i restriktioner och det digitala resebeviset underlättar för människors rörlighet, liksom ett ökat utbud av destinationer och linjer. Pandemin är dock inte över och den nya mutationen Omikrons spridning är oroväckande. Mycket är fortfarande oklart gällande variantens egenskaper och nuvarande vaccins effektivitet. Nya reserestriktioner kan därför komma att påverka människors möjligheter att resa åtminstone för den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.