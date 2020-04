Seniorerna överraskas med matkassar

WE och Lidl åkte iväg till sina äldsta medlemmar och överraskade med matkassar inför påsken.

WE gav sig ut till de allra äldsta medlemmarna för att tillsammans med Lidl skänka en matkasse med det som behövs inför påsken:

– Av alla som har det tufft i dessa speciella tider så är det våra äldre som har det tuffast, och som riskerar att bli socialt isolerade och som verkligen måste begränsa sina sociala kontakter som tex att träna eller att handla. Därför ville WE tillsammans med Lidl ge dem något extra inför påsk. En matkasse hemkörd av WE var något naturligt, säger WE:s delägare Jonas Eriksson till märsta.nu

WE har varit runt i hela Sigtuna, Knivsta och Märsta, de äldsta som fick besök var 95 och 96 år.

– Några grät av glädje, andra blev förvånade och trodde att det var ett misstag, att vi kommit till fel person…andra blev så glada och överraskade att dom var tvungna att sätta sig ner. Men att säga att alla blev väldigt glada – det är sanning, berättar Jonas Eriksson.

I påsen fanns bland annat det som behövdes för en påskmiddag, som lax, lammstek, sill, tårta och kaffe. Jonas deltog själv i teamet på cirka tio personer som gav sig ut för ändamålet. Även Niklas Wikegård knackade på dörrarna. De tog sig även tid att prata med alla seniorer vilket var väldigt uppskattat enligt Jonas Eriksson.