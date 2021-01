Se upp för halka under tisdagen

Det har regnat kraftigt under natten och som märsta.nu kunde rapportera på måndagen är det risk för ishalka tisdag förmiddag.

Under natten regnade det kraftigt i hela länet och nu under morgonen och förmiddagen kommer det att frysa till igen. Därmed finns det risk för plötslig ishalka och SMHI har utfärdat en varning för det. Nu under morgonen finns halkrisk utfärdat på väg 263, 255 och E4, även Arlandaleden finns risk för halka förbi Nybygget och avfarten till väg 273.