Schaerlund stannar i Skånela

Alexandra Schaerlund förlänger med Skånela IF i två år till.

Scaherlund kom till Skånela från Rosersberg inför den här säsongen. Hon har varit en av nyckelspelarna i det Skånela som är i ett generationsskifte där flera nya unga spelare är på väg in. Laget är klar för Allsvenskan även nästa säsong och den sista matchen i serien ställdes in då den saknade betydelse.

– Alexandra är en viktig pusselbit i vårt lag. Inte bara för sitt skytte utifrån och ständiga hot anfallsmässigt. Utan har under säsongen också varit väldigt viktig i vårt försvar. Väldigt glad över att Alexandra väljer att fortsätta utvecklas hos oss, kommenterar tränare Fredrik Söderberg Wernheim på klubbens hemsida.