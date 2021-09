Satsar på sportis för att locka ungdomarna till idrotten

Taxorna inom kultur- och fritidsverksamheten höjs inte för 2022: - Fokus för nästa år är att fortsätta stötta föreningarna att få tillbaka de medlemmar som lämnat verksamheterna under pandemin, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen gör totalt sett ett överskott för 2020 men Kultur- och fritid backade med tre miljoner på grund av uteblivna intäkter från fram för allt simhallar men även uthyrning av lokaler. I år låg prognosen minus fem miljoner men man har fått coronakompensation och det ser ut att bli ett nollresultat, såvida inte nya restriktioner införs som påverkar verksamheten under hösten till årsskiftet.

Med anledning av det ekonomiska läget blir det varken höjning eller sänkning av taxorna för 2022. Lars Björling (SfS) berättar att man under 2022 ska stötta föreningar att få tillbaka medlemmar sm lämnar verksamheter under pandemin:

– Vi introducerar en fritidsverksamhet typ ”sportis” där fokus initialt kommer att vara just att få tillbaka barn och ungdomar till aktiviteterna. Vi behöver också se hur alla extra pengar som kommer från regeringen når ut till föreningarna. Det viktiga nu är att stabilisera verksamheterna och då rör vi inte taxor och andra avgifter.