SAS startar upp linjer till Kanarierna

Med anledning av ökad efterfrågan på resor kommer SAS att starta upp linjer från Arlanda till Kanarieöarna sista oktober till och med slutet av mars.

Enligt ett pressmeddelande från SAS är det efterfrågan på resor och man startar därför upp direktflyg till Las Palmas och Teneriffa. Arlanda-Las Palmas kommer att trafikeras fyra gånger i veckan under hösten och dagligen under vintern. Arlanda-Teneriffa trafikeras en gång i veckan under hösten och två gånger under vintern. Nuvarande planering för destinationerna ligger till och med i slutet av nars.