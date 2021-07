SAS ställer in på grund av pilotbrist

SAS som växlat upp med flygtrafiken den senaste månaden tvingas nu ställa in flygningar på grund av pilotbrist rapporterar Aftonbladet.

SAS har under våren skalat upp och under sommaren är en betydande del av flygtrafiken igång till Europa och inrikes. I höst lanserar man också rutter till Thailand och USA. Men på grund av pilotbrist har man tvingats ställa in flygningar avslöjar Aftonbladet.

Bakgrunden är att SAS i samband med att coronapandemin bröt ut sa upp hälften av all personal, varav 2000 av dessa var anställda i Sverige och 200 var piloter.

– Det stämmer att vi under en kort period i uppstartsfasen hade svårt att bemanna flyg vilket medförde ändringar i vårt trafikprogram. De kunder som påverkades bokades om till andra flyg så att de kom fram till sina destinationer, skriver skriver Freja Annamatz, presschef på SAS i Sverige, i ett mejl till Aftonbladet.

SAS uppger nu att de har vidtagit åtgärder för att görs nödvändiga justeringar snabbt. Men piloterna har fått tuffare schemaläggning och skyddsombud har uppmanat piloterna att vara försiktiga när det gäller arbetsbelastning. I juli och augusti väntas resandet öka ännu mer i takt med semestrar och lättandet av restriktioner.