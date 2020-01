Samlar in pengar till Barncancerfonden

Arlanda IBK kommer i samband med sina hemmamatcher på lördag att samla in pengar till förmån för Barncancerfonden: - På initiativ av vårt herrlag samlar vi in så mycket pengar vi bara kan till barncancerfonden. Alla lag i föreningen är med och bidrar på olika sätt. Vi gör detta tillsammans för framtiden. Alla kan inte göra allt, men alla kan bidra med något, säger ordförande Marianne Isoz Henriksson.

I samband med Arlanda IBK:s hemmamatcher både för dam och herrlag kommer det att samlas in penar till förmån för Barncancerfonden.

– Vi har aldrig gjort något sådant här och det är särskilt kul att både dam herr och alla våra juniorlag i föreningen är med och bidrar på olika sätt. Vi vill gärna att ni kommer och kollar på matchen och bidrar då de kommer arrangeras bollkastning och lite andra trevligheter, säger herrtränaren Jonas Bergwall.

Det går även bra för herrlaget som leder serien med fem poäng till omstarten. Många spelare har utvecklats och juniorer har klivit fram. Daniel Eklund har även dominerat i serien och leder poängligan på 80 poäng, han har gjort 48 mål och 21 assist, något som snart innebär ett rekord:

– Vi får se om rekordet slås på lördag då Daniel är extremt hungrig i år och verkligen utmanar sig själv, fortsätter Jonas Bergwall.

I samband med arrangemangen kommer man kunna swisha in en slant, alla spelare i både herr och damlag kommer att skänka 30 kronor per mål. Sponsorn Stark Relation kommer att skänka 200 per mål och alla föreningens ungdomslag kommer även att vara med och skänka valfri summa.

Matcherna startar 9.30 med RA19 P05 mot Storvreta, därefter Damlaget mot KAIS Mora och slutligen herrlaget 14.30 mot Alunda IBF U. Samtliga matcher går i Ekillahallen.