Så spelar bygdens lag denna helg

Rosersbergs IK spelar hemma denna helg medan Arlanda och Märsta IK har bortamatcher.

Fredag

Division 7S: RIK2-Riala2, Råbergsvallen, kl. 19.30

Lördag

Division 3: 14:00 BKV Norrtälje – FC Arlanda, Norrtälje IP

Division 5S: 14:00 Rosersbergs IK – BKV Norrtälje2, Råbergsvallen Konstgräs

Division 6S: 14:00 Danmarks IF – Märsta IK 2, Danelid

Division 6S: 15:00 FC Arlanda 2 – Funbo IF, Midgårdsvallen

Division 7S: 13:00 Rånäs IF – SK Wigör, Rånäs IP

Söndag

P16 Nationell Grupp5: 16:00 Märsta IK – Nacka United FF, Midgårdsvallen

Division 4: 13:00 Rasbo IK – Märsta IK, Rasbo IP

Division 6V: 19:00 Märsta Syrianska FC – Storvreta IK 2, Midgårdsvallen

Division 7V: 16:00 Sigtuna IF FK – Fortitudo FC