Så mycket påverkar höjda bensinpriser kommuninvånare

Diesel- och bensinpriser har sedan kriget i Ukraina stigit med över 5 kronor litern. Hur det påverkar kostnaden beror på vilken bil man har, vilket drivmedel man använder och hur mycket man kör. För sigtunaborna innebär det en ökad kostnad på 2700 kronor per år. En uträkning som är baserad på att det finns 18 100 privatägds personbilar som under 2020 kördes 20,8 miljoner mil. Utslaget på de 26 800 korkörtsinnehavarna som finns i kommunen innebär det 776 mil per år och person i snitt enligt siffror som Newsworthy sammanställt.