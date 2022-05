Så mycket ökar budgivningarna

Är du nyfiken på hur mycket det budas i kommunen? Bostadssajten Booli har kartlagt hur mycket priserna går upp i samband med budgivningarna.

Skillnaden mellan utgångspris och slutpres kallas medelbudpremium är ett sätt att mäta hur högt trycket är på bostadsmarknaden enligt Booli. I snitt i landet går buden upp med cirka tio procent men det finns siffror där priserna går upp över 30 procent. På lägenhetssidan är det högst ökning i Kiruna med 33,9 procent op lägenheter och på villor är det i Torsby med 36,7 procent.

I Sigtuna har var medelbudpremium 2021 8,8 procent enligt Booli, under 2022 sjönk siffran till 6,9 procent. Medelpriset för en villa var 5,74 miljoner. Totalt rör det sig om 45 slutpriser. På lägenhetssidan är nedgången från 4 procent till 3,4 procent, 105 lägenheter såldes till medelpris på 29 200 ert/kvm.

– Vi har sett en något lugnare tendens i budgivningarna för villor från vecka 8, och det finns flera möjliga förklaringar till det. Dels har världsläget varit osäkert under den här tiden. Dels har villamarknaden varit exceptionellt stark under de senaste åren, så det här är mer en återgång till det normala. Att en villa i snitt budas upp med 10,7 procent är fortfarande en stor ökning, säger Karin Grundeus, presskontakt på Booli.