Så mycket handlar kommuninvånarna online

Kommuninvånarna är bland de minst shoppingbenägna bland samtliga stockholmare enligt Klarna.

Klarna har kartlagt svenskarnas shoppingbeteende och bland stockholmskommunerna är det Nykvarn och Danderyd som invånarna handlar mer än rikssnittet. Sigtunas kommuninvånare handlar mindre än rikssnittet, man ligger på 12 procent under snittet. Väsby ligger på sex procent under snittet. Det vanligaste man handlar är kläder, skor, apoteksvaror och skönhetsprodukter.

– Vi kan se att svenskar börjar förbereda sig för våren – i landets södra delar där klimatet normalt är varmare har man shoppat mer hem- och trädgårdsrelaterade produkter under årets första månader. I landets norra delar har inköpen av utemöbler fått vänta. I stället har man shoppat sport- och fritidsrelaterade prylar. Medan Stockholmarna handlat mest smycken och accessoarer, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende.