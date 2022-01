Så många reste via Arlanda 2021

Efter att Swedavia summerat resandet för 2021 står det klart att antalet resenärer är på 1980-års nivå.

Under 2021 reste 7,5 miljoner via Arlanda flygplats. Det innebär att man är på tidigt 1980-tals nivå i antalet resenärer. Antalet resenärer hart dock gått upp jämfört med 2020 med 18 procent gällande utrikes och fem procent gällande inrikes. Just nu är det en minskning jämfört med december 2019 med 43 procent.

– Utvecklingen under avslutningen på 2021 var den starkaste vi sett sedan pandemins utbrott, även om återhämtningen avtog något i december på grund av pandemiläget och nya restriktioner i Sverige och omvärlden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Jonas Abrahamsson konstaterar att hösten var stark med startad återhämtning men att den nu ser ut att ha stannat av under januari på grund av pandemiläget. Man förväntar sig en svagare utveckling under inledningen av året. Totalt på Swedavias tio flygplatser flög 12 miljoner, en minskning med 70 procent jämfört med innan pandemin 2019.