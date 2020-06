Så många har smittats i kommunen

På grund av sjunkande dödstal i covid-19 så redovisas inte längre antalet avlidna på kommun- och stadsdelsnivå i länet, men antalet smittade presenterades på tisdagen av Smittskydd Stockholm.

För Sigtuna kommuns del har antalet smittade av covid-19 för förra veckan uppgått till 288 personer, per 10 000 invånare är det 59 som är smittade. Sigtuna kommuns siffror är klart under Väsby där 71 är smittade per 10 000 invånare, regionens snittsiffra är 60 personer. Inga dödstal presenteras längre eftersom de numera understiger tio per vecka i alla kommuner och stadsdelar enligt Region Stockholm.

Redovisningen är framtagen fram till midnatt mellan 7 och 8 juni:

– Antalet konstaterat smittade ökar. Från mitten av mars tog vi prover på personer med luftvägsymptom som skulle läggas in, eller var inneliggande på akutsjukhus eller äldreboenden. Nu ökar provtagningen av vårdpersonal och samhällsviktiga grupper och vi konstaterar fler fall av smitta men det behöver inte betyda att sjukvårdsbehovet ökar i samma takt. Vi provtar ju allt fler som inte har behov av vård, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Per Follin fortsätter uppmana stockholmarna till att inte umgås och samlas med fler än de som bor i hushållet, att man ska undvika kollektivtrafik och fortsätta distansarbeta om det är möjligt.

– Det allra viktigaste är att undvika att besöka äldre och andra riskgrupper som behöver vara beredda på att isolera sig ytterligare en tid framöver, säger Per Follin.

Totalt i länet har 2157 personer avlidit på grund av covid-19. Det är 100 fler än förra veckans rapport. Antalet smittade uppgår till 14 416 personer.