Så många cyklar stals i kommunen

Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik över cykelstölder i hela länet och i Sigtuna var det under 2021 15 cyklar som stals.

Kommuninvånarna i Sigtuna drabbades av relativt få cykelstölder förra året, 15 stycken vilket är den åttonde lägsta siffran i hela länet. Tre av dessa cyklar var elcyklar, alltså 16 procent.

– Elcyklar är dyra och har ett bra andrahandsvärde. Som köpare ska man alltid vara uppmärksam och efterfråga kvitton och dokumentation, annars riskerar man själv att bidra till den svarta andrahandsmarknaden, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Enligt If som sammanställt statistiken säljs många av de stulna cyklarna på nätet. If uppmanar till att vara noga med kvitton och dokumentation så att man får ersättning vid stöld. Det är inte bara själva cykeln som stjäls utan det kan röra sig om batterier som kan kosta uppemot 3000 kronor.

– Gör din elcykel lätt att identifiera. Chansen är ganska stor att den dyker upp på en begagnatsajt. En lättidentifierad cykel är inte heller lika stöldbegärlig, säger Ann Hassel Tano, på If.

Väsby drabbades av klart fler stölder än i Sigtuna. Flest stölder anmäldes i Stockholm med 1657, därefter Solna med 125 och Danderyd 38. Nykvarn och Vallentuna hade enbart två respektive fem stölder.