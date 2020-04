Så många är smittade i kommunen

Nya siffror som sägs komma från Smittskydd stockholm visar hur många som är konstaterat smittade av corona i kommunen.

Under förmiddagen släpptes siffror från Smittskydd Stockholm om antalet smittade av coronaviruset i länets kommuner och Stockholms stadsdelar. Siffrorna som Aftonbladet publicerat visar att 71 personer är konstaterat smittade i Sigtuna kommun, antal fall per 10 000 invånare är 14. Den senare siffran är nionde högst i länet, det vill säga åtta kommuner eller stadsdelar har högre siffror.

Rinkeby-Kista är värst drabbat med 47 fall per 10 000 invånare. Av grannkommunerna har Väsby 10/10 00 invånare och Bro 9/10 000 invånare. Det totala antalet fall i Väsby är 49 stycken.

– Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Region Stockholm. Tidigare har vi rapporterat en överrepresentation av antalet smittade personer per 10 000 invånare främst i stadsdelarna Spånga Tensta och Rinkeby Kista. Det tycks dessvärre hålla i sig, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm, enligt ett pressmeddelande till Aftonbladet.