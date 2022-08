Så gick det för bygdens lag

Det var blandad kompott för bygdens lag den gångna helgen. Resultat och målskyttar hittar du här

Division 4

Märsta IK vann sin match mot BKV Norrtälje2 emd 2-0. Mer om matchen kan du läsa här. För Rosersbergs IK blev det förlust med 3-1 och det blir inget topplag av RIK i år i likhet med förra året. Dock är man en bra bit från botten. RIK:s mål gjorde Elis Thorsell.

Division 5N

Märsta Syrianskas match mot Morgongåva är inte rapporterad. Enligt Morgongåva har Märsta Syrianska ställt in matchen pga förhinder.

Division 6V

Sigtuna IF spelade 1-1 mot Isun sedan man fått in en sen kvittering i 82:a minuten via självmål. Isun tog en tidig ledning som varade i nästan 80 minuter. Sigtuna är sjua i tabellen och inblandade i bottenstriden.

Division 6S

MIK2 besegrade Kåre med 3-1. Troy Linnes skickade in 1-0 vilket stod sig till 71:a minuten när Kåre kvitterade. Jonathan Lundström skickade in 2-1 med kvarten kvar och Lukas Makdesi ökade på bara kort därpå.

Division 7 S

Wigör besegrade Uppsala Performance med 3-0 efter mål av Sebastian Hyvärinen, Oskar Brask och Kristoffer Ekengren Landenmark. Wiggan befäster andraplatsen men har en match mer spelad. Skokloster har kopplats grepp om serien och kan inom någon match eller två säkerligen fira seriesegern.