(S) uppmanar kommunledningen att ta emot ukrainska författare

Socialdemokraterna vill att ICORN-medlemsskapet återupprättas och får även medhåll från Liberalerna.

Sigtuna kommun avslutade ICORN-medlemsskapet för fristadsförfattare förra året. En fråga som delade kommunledningen då Liberalerna ville behålla medlemskapet. I samband med Ukrainakrisen har Socialdemokraterna föreslagit att man återupprättar medlemskapet för att ta ansvar och vara beredda att ta ansvar för att värna det fria ordet.

– Sigtuna kommun bör återuppta sitt medlemskap hos ICRON samt vara redo för att ta emot en förföljd författare eller annan kulturutövare. Alla ansökningar för att komma till Sverige går självklart igenom en gedigen uttagningsprocess som verifierar om personen har ett skyddsbehov eller inte, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Bergqvist positiv till ICORN

Pernilla Bergqvist (L) var en av initiativtagarna till ICORN i mitten på 2010-talet.

– Jag anser att Fristadsförfattare och andra kulturarbetare som ingår i ICORN är frihetshjältar. Många författare, journalister, poeter och andra kulturarbetare hamnar ofta i konflikt med totalitära stater, kriminella syndikat och fundamentalistiska grupper eftersom de formulerar tankar om hur saker kunde vara annorlunda. Ofta är de nyckelpersoner i olika demokratiseringsprocesser.

Omvärderar inte beslutet

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) ser inte behovet av att omvärdera kommunledningens beslut från i höstas.

– Idag är 25 städer och Regioner med i ICORN (enligt Kulturrådets hemsida) som sammanlagt tar emot 22 förföljda kulturarbetare. Sverige har 290 kommuner. Drygt 90% av landets kommuner delar alltså Sigtunas inställning att utrikespolitik bör drivas av staten och att lösningen på den flyktingkris vi står inför inte löses genom ett medlemskap i ICORN, skriver Holst i mail till märsta.nu

Holst menar att ICORN bestämmer vilka författare som ska komma till Sigtuna och att det inte finns någon garanti att det är just ukrainska författare som kommer till Sigtuna. Han är också kritisk till hur ICORN och fristadsförfattarsystemet fungerat i kommunen tidigare.

– Vi har som sagt tagit emot två författare via ICORN. Där den första kan sägas passa in i Socialdemokraternas positiva beskrivning gör den andre det inte. Där hade vi stora problem relaterat till den personen och det kan knappast sägas att den personen bidrog i någon större utsträckning till kulturlivet i Sigtuna kommun. Däremot skapade personen massor av extraarbete och därmed extra kostnader för förvaltningen.