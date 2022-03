Ryskt flygbränsle till Arlanda

SVT Nyheter avslöjar att ryskt flygbränsle anländer till Gävle hamn och sedan transporteras med tåg till Brista terminalen.

Gävle hamn har hamnat i en unik situation att de behöver ta in ryskt flygbränsle som kommer via fartyg som är registrerade i annat land än Ryssland avslöjar SVT Nyheter.

– Man måste vara noggrann med vem man får betalt av och hur, säger Fredrik Svanbom, vd för det kommunala bolaget Gävle Hamn.

Tankern anlöpte Gävle hamn från St Petersburg på lördagsmorgonen sedan Gävle hamn och Sjöfartsverket krävt förskottsbetalning av tankern för att komma in. SVT uppger att det är flygbränsle som kommer in via Ryssland. Tankern går under liberisk flagg men ägare är ett rederi i Dubai som ingår i ryska statskontrollerade bolaget Sovcomflot. Sovcomflot är med på EU:s sanktionslista sedan 25/2 till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Dock kan man inte stänga hamnen för ryska fartyg.

– Vi har inte befogenheten att stänga hamnen, det beslutet fattas av regeringen. Men via vår branschorganisation har vi påtalat för regeringen att vi gärna ser att de fattar ett beslut om att förvägra ryska fartyg att anlöpa svenska hamnar, säger Fredrik Svanbom, VD för Gävle Hamn.

Fristående (S)-debattören och med i Nätverket Fördel Arlanda konstaterar att Arlandas flygverksamhet åtminstone på kort sikt är beroende av Ryssland.