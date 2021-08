Rosersberg firar hundra år

Rosersbergs IK fyller 100 år och firar det med hela kommunen 4:e september: - Dagen kommer att vara full av aktiviteter för unga såväl som äldre, säger ordförande Donald Swahn.

21:a juli 1921 bildades Rosersbergs IK, i år fyller man således 100 år och det vill man fira 4:e september med både rosersbergare och resten av kommunen.

– Dagen kommer att vara full av aktiviteter för unga såväl som äldre. Kring idrottsplatsen kommer det vara en liten marknad med hoppborgar, glass och chokladhjul, tipspromenad, kafeteriaförsäljning med goda kakor och grillat, speedshooting, fotbollsskola, klang och jubel, som avslutas med ett ungdomsdisco i hallen till kvällen, berättar Donald Swahn, ordförande.

Föreningen startades av tre kortspelande herrar i en berså bakom handlare Westbergs affär vid nuvarande järnvägsövergången.

– Den första idrotten som startades var då självklart fotboll, och under åren har föreningen haft mängder av sektioner med olika sporter. Idag bedriver föreningen fortfarande fotboll, men även handboll finns med i verksamheten sedan 70-talet, säger Donald Swahn.

Det är inte bara under själva 4:e september man uppmärksammar 100-årsjubileet utan det kommer att aktiviteter under året och en jubileumsfest 13:e november. Andra aktiviteter är Rosersloppet på fem kilometer med tidtagning, Bakluckeloppis på grusplanen och en herrmatch i fotboll när herrlaget spelar Division 4. Under dagen kommersen RIK:s yngre lag att visa upp sig.

– Vi önskar alla välkomna till Rosersberg den 4 september, hälsar Donald Swahn.