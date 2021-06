Robin Winter är ny countryartist från Sigtuna

Robin Ahnlund är en ny countryartist från Sigtuna som just släppt sin första låt.

”Robin Winter” är egentligen Robin Ahnlund. Robin bor i Sigtuna och har varit musikproducent i flera år. Han har bland annat gjort tv-musik till Mumbo jumbo och spelat med flera kända artister samt andra i Sigtuna. Nu satsar han på sin egna musik och har just släppt en singel.

– Flyttade till Sigtuna kommun 2015, visste väldigt lite om Sigtuna men föll snabbt för den vackra staden. Köpte en liten gård utanför Wenngarn där jag stortrivs, berättar han.

Han har jobbat i tio år med musiken men har alltid velat vara avsändare, sagt och gjort så släppte han något själv.

– Efter en inspirationsresa till Countrymusikens huvudstad Nashville tog jag mod till mig och skrev låten ”Lone Country Nights”

Större countryartister har velat spela in låten själva, däribland David Henriksson som turnerat med större artister som Luke Combs och Tracey Lawrence. Men Robin ville själv framföra den. I Robins band finns ännu en sigtunabo, Anders Lindh, samt Nicke Widén och Anton Dromberg.

– Resan börjar nu, planen är att åka ut och spela så fort restriktionerna släpper. Känns fantastiskt att ha ett sånt starkt band i ryggen. Jag har fyra låtar till som snart är klara som jag siktar på släppa i år. Ser en ljus framtid för countrymusiken i Sverige med unga artister som Smith and Tell med flera.