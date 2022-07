Risk för vattenbrist i egna brunnar

Det finns risk för vattenbrist för bostäder med grundvatten då SGU meddelat låga nivåer i både små och stora magasin.

Grundvattennivåerna i kommunen uppges vara låga, i små magasin är det under normala och likaså i stora magasin. Dessutom är fyllnadsnivån i små magasin mycket låg och i stora magasin är den låg. Nivåerna är under det normala för årstiden enligt Sveriges Geologiska undersökning. SMHI har även utfärdat ett meddelande om risk för vattenbrist i länet. Det gäller fastigheter med egna brunnar. De flesta i kommunen får sitt vatten via Norrvatten men en betydande andel på landsbygden har egna brunnar.