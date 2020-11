Risk för störningar i kollektivtrafiken när vintern drar in

Vintern drar nu in över SL-trafiken: - Snö och halka innebär ofta störningar och förseningar, framför allt i busstrafiken, och då är risken för trängsel naturligtvis större, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman.

Vintern med snö och halka skapar utmaningar för kollektivtrafiken. SL avser köra s mycket som möjligt och så stabilt som möjligt. Men man uppmanar resenärer att hålla koll via SL-appen innan man ska ut och resa för att se om tåg eller buss är i tid. Snö och halka kan innebära störningar och förseningar, har man koll på aktuella tider kan man vara bättre förberedd och har möjlighet att planera om sin resa eller söka alternativa resvägar enligt SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman.

Följ även vädret, när det faller mycket snö eller snabbt växlar mellan plus och minusgrader kan det uppstå störningar.

– Under året har våra resenärer visat stort tålamod och undvikit att resa när det inte är helt nödvändigt. Det är särskilt viktigt att fortsätta med det under vintern, och i synnerhet när det drar in besvärligt väder, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Busstrafiken är särskilt utsatt då den är beroende av att anpassa körningen efter vägbanan, där hänger det även på att väghållare plogar. Ibland hinner man inte alltid göra det innan bussen ska förbi.

SL:s operatörer som kör bland annat buss har beredskap för att lägga om rutter som man vet på förhand kan vara problematiska vid halka. I så fall prioriterar man att köra på vägar som är plogade.

Tågen drabbas i samband med att växlarna fryser till is, dock ska man nu ha kännedom om vilka växlar som är problematiska och man arbetar med att hålla dem snö- och isfria. Även här är det problematiskt att hinna med allt. Det kan innebära att man får köra färre tåg, en utmaning är också att det fastnar snö under tågen som sedan fryser till is. Tågen måste därför avisas i Älvsjö, Södertälje eller Bro. Om många tåg behöver avisas så kan det uppstå störningar.