Risk för skyfall i augusti

Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

På flera håll i norra Stockholm drog ett kraftigt skyfall in. Under fredagen var E4:an stundtals översvämmad mellan Väsby-Märsta och hemma i Sigtuna kommun var det stora mängder regn som föll på väldigt kort tid. Det intensiva regnet ökar risken för översvämningar i källare men påfrestar även infrastruktur och dagvattensystem.

– Vi ser många översvämningsskador i källare när det kommer nederbörd efter långa perioder av torka. Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar då andra vägar. Störst risk för att drabbas är hus med källare eller garage under markplan, även om det är ovanligt. Vattnet tar sig antingen in genom dörrposter eller så kommer det upp genom golvbrunnar i källaren, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

If:s tips för att förhindra vattenskador