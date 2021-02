Resandet i kommunen nästan halverats

Resandet i kommunen har nästan halverats under 2020 jämfört med 2019 visar siffror från Nobina som analyserat 70 miljoner resesökningar

Resandet i kommunen har nästan halverats enligt Nobina som analyserat resesökningar via appen Res i Stockholm. Sigtuna är en av kommunerna som ligger på 40 procent minskat sökbeteende. Östermalm och Norrmalm är det halverat och där har sökningarna minskat mest. Nobina har analyserat 70 miljoner sökningar under pandemin.

– Under pandemiåret 2020 minskade sökningarna efter resor i kollektivtrafiken med 27 procent, vilket är ytterligare ett kvitto på att resandet har minskat. Tydligast är minskningarna vid 8.00 på morgonen och 17.00 på eftermiddagen vilket tyder på ett ändrat resebeteende till följd av hemarbete och uppmaningar om att undvika trängsel. Resandeminskningen är dock inte jämnt fördelad över hela länet, säger John Strand, vd för Nobina Technology.