Rekordmånga jobbar nu hemifrån

Det har förvisso varit jul- och nyår men människors rörelse ute i samhället har minskat kraftigt i kommunen.

Googles rapport över hur människor rör sig i kommunen visar på kraftigt sjunkande siffror efter de högre covid-talen kring jul. Shopping- och nöje ligger nu på hälften av det normala efter att ha legat strax under det normala före jul. Matbutiker och apotek har minskat sina besök med 15 procent efter att ha legat över det normala i början av december.

Arbetsplatserna visar också en kraftig nedgång där det nu är 82 procent under det normala, siffror som inte förekommit någon gång under pandemin. Minskningen började i mitten av december och har sedan dess bara sjunkit från strax under det normala. Kollektivtrafiken via Märsta station har tappat varannan resenär.