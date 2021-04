Rekord i antal coronafall

Sigtuna kommun noterade det högsta antalet coronafall under hela pandemin den föregående veckan.

239 personer i kommunen konstaterades smittade med covid-19 vecka 12. Det är den högsta noteringen för en enskild vecka under hela pandemin. Vecka 51 var det 208 fall vilket var den fram till nu högsta noteringen. Jämfört med förra veckan är ökningen 62 fall.

Sigtuna hör nu till kommunerna med flest antal fall per 100 000 invånare. Bara i Nynäshamn, Huddinge och Lidingö är det fler fall per 100 000 invånare just nu i länet.

– Det är just nu mycket ansträngt inom intensivvården i länet. Vi tar all hjälp vi kan få för att få fram fler vårdplatser. Idag rapporterar sjukhusen 89 patienter med covid-19 vid intensivvårdsavdelningarna, det är lika med den totala kapaciteten som vi har i normala fall. Nu har sjukhusen bemannat upp nästan 160 tillgängliga intensivvårdsplatser och fler är på gång, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett uttalande.