Regionen medverkar i masstestning

Region Stockholm har fattat beslut om att medverka i masstester för att ge svar på antalet smittade av covid-19

Region Stockholm medverkar i ett forskningprojekt var syfte bland annat är att ge svar på hur många som är smittade just nu och hur många som har infekterats utan symtom samt hur många som utveckla antiktoppar mot viruset.

– Jag ser två viktiga delar i att Region Stockholm delfinansierar detta forskningsprojekt.För det första är covid-19 en ny sjukdom vilket gör behovet av ny kunskap extra viktig, och det får vi när sjukvård och forskning går hand i hand. Den forskning som bedrivs idag kan bidra till att skapa lindrande behandling imorgon och därför är kunskapsperspektivet så viktigt. För det andra bidrar detta forskningsprojekt till att öka antalet genomförda tester för förekomsten av covid-19 och det är ett område där Sverige tydligt behöver öka antalet genomförda tester, säger Tobias Nässén (M), forskningsregionråd i Region Stockholm.

40 000 personer ska provtas för covid-19, 7000 per dygn om allt fungerar optimalt enigt ett pressmeddelande från Region Stockholm.

– Sverige som land ligger inte så bra till gällande testning, vilket Moderaterna har påpekat sedan tidigt i pandemin. Enligt Worldometers statistik har Danmark genomfört 60 000 tester per 1 miljon invånare och Norge 38 500 per 1 miljon invånare medan Sverige ligger på 17 500 per 1 miljon invånare, för tillfället placerat mellan Serbien och Venezuela, säger Tobias Nässén (M), forskningsregionråd i Region Stockholm.