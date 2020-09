Råttor på pizzeria-Fick stänga ner

En pizzeria i Märsta fick stänga under två dagar förra veckan efter allvarliga brister enligt Miljö-och hälsokontoret.

I samband med en kontroll på pizzerian som Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde förra veckan var bristerna så allvarliga vid tre punkter att den fick stänga ner med omedelbar verkan tills de var åtgärdade. Pizzerian fick förbud att behandla, bearbeta, bereda och sälja livsmedel.

Orsaken till stängningen var att kunder hos pizzerian larmat om råttspilling till miljökontoret redan i augusti. Man genomförde då en oanmäld inspektion som resulterade i ett föreläggande om att man ska städa undan all spillning. Spilling hittades på flera ställen i pizzerian bland annat under och vid pizzaugnen, bakom degmaskinen, bakom ugnen. Råttorna hade även gnagt sönder sladdar under kylbänken samt mellan pizzaugn och kylbänk.

Miljö- och hälsokontoret ålade även pizzerian att vidta långsiktiga åtgärder som åtgärdsplan samt undersöka huruvida det fanns öppningar och håligheter där råttorna tog sig in. Per 4:e september hade man inte gjort det man ålades. Därav genomfördes en oanmäld inspektion förra veckan och efter den så stängdes pizzerian ner tills man vidtagit åtgärder.

Anticimex kallades in av pizzerian som fick sanera och placera ut fällor, det hat också inletts en kemisk bekämpning av råttorna. Hälsoskyddskontoret bedömer att det är tillräckligt rent och att man nu har tillräckliga rutiner för att råttor inte ska komma i kontakt med livsmedel.