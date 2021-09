Rapport: Normalläget allt närmare

Allt fler återgår nu till normalläget i kommunen visar Googles rörlighetsrapport från förra veckan.

Vi närmar oss det normala igen, i alla fall när man tar del av Googles rörelserapport till och med 4:e september. Siffrorna visar att butikshandel är nu sju procent över det normala, matbutiker och apotek ligger på siffror exakt som innan pandemin. Men den största ökningen svarar kollektivtrafik för. Där är situationen idag 23 procent under det normala, men för bara två veckor sedan var siffran 40 procent. Således är det många fler som nu reser kollektivt igen via Märsta station. Arbetsplatserna noterar också en uppgång, där är läget nu nio procent under det normala, men det är en kraftig uppgång från minus 40 procent bara de senaste två veckorna.