RA19 vidare i USM

I helgen spelades USM för RA 19, födda 2005, och man gick även vidare till nästa steg.

RA 19 HJ16-laget gick vidare till nästa steg i USM. I Ekillahallen väntade

Saga och Hagunda. Två tuffa matcher men man lyckades knipa ett avancemang. Härnäst ska man möta Alunda och Tyresö i nästa steg som spelas i februari. Under november har man även spelat i speciella tröjor för att samla in pengar till mustaschkampen. För varje mål man gjort eller släppt in har deltagarna betalat 10 kronor som gått till insamlingen, oavkortat.