Problem med passkontrollen stängde gränsen

Gränskontrollen på Arlanda var under torsdagskvällen stängd under ett par timmar och många fick vänta på att få komma in i Sverige.

IT-problem stängde Arlandas passkontroll under några timmar förbi sent på torsdagskvällen. Eftersom polisen inte kunde kontrollera de som skulle in i landet valde man att stänga gränsen rapporterar SVT. Problemet hade även inträffat tidigare under dagen på torsdagen men uppstod alltså igen senare. En resenär som hörde av sig till märsta.nu berättar att man vid 23.30-tiden började släppa förbi barnfamiljer.