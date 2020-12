Populärt med Trygghetscentret via Instagram

Trygghetscentret i Sigtuna kommun har ett Instagramkonto för att nå ut till kommuninvånare: - Vårt syfte med instagramkontot är att vi på ett lätt, snabbt och transparent sätt kan beskriva vad vi på Trygghetscenter gör, informera om vad som händer i kommunen och dela med oss av olika tips gällande t.ex. brottsprevention och krisberedskap, säger Karin Gibson, säkerhetsstrateg.

Kontot Trygghetscenter Sigtuna har cirka 850 följare på Instagram. Målet är att nå ut till fler följare i kommunen med information om vadman gör på Trygghetscentret, vad som händer i kommunen när det gäller trygghet och säkerhet samt att man delar med sig av tips på brottsprevention och krisberedskap.

– Vårt syfte är även att kunna visa kommuninvånarna att vi ser vad de ser och att vi inte ”bor under en sten”, som man kanske kan tro om man inte får så mycket information om vad vi egentligen sysslar med, berättar Karin Gibson, säkerhetsstrateg.

Karin Gibson vill också att kanalen ska vara transparent kring vad som händer i kommunen, att en ”spade är en spade” helt enkelt. Kontot ska också fungera som en kanal för att motverka den ofta heta och missvisande debatt om trygghetsfrågor som kan pågå på olika grupper i sociala medier.

– Vi vill kunna vara en motpol till det och bistå med fakta men även ibland kunna förklara vem som är ansvarig, kommunen är t.ex. inte ansvarig för allt som händer, och informera om vad man själv kan göra för att öka tryggheten i kommunen.

Den som tror att kommunen lägger en massa skattepengar på dyra filmer istället för att ta tag i säkerhetsfrågorna tror fel, Karin Gibson poängterar att de sköter all kommunikation själva och gör egna ”hemsnickrade” videos. Men man behöver inte Instagram för att följa trygghetsarbetet i kommunen, det går för det mesta lika bra att ta del av information via kommunens hemsida, man kan också ringa eller komma in. Även om det just nu är coronatider och man är restriktiva med besöken.

– Vi är ju här för kommuninvånarna och försöker att vara så tillgängliga som möjligt, poängterar Karin Gibson.