Populärt med sommarlov på hemmaplan

Sommarlovssatsningen Brobygget i Valsta lockade många ungdomar: - Vissa dagar kom så många barn att vi fick slussa in i omgångar för att kunna följa riktlinjen om max 50 personer per sammankomst, säger Lola Svensson, samordnare på SigtunaHem.

Sigtuna kommun har under sommarlovet erbjudit fritidsaktiviteter för ungdomar via Brobygget. Utöver kommunen var Valsta utveckling, SigtunaHem, Hyresgästföreningen Sigtuna, Märsta IK, RF Sisu Uppland och hela elva idrottsföreningar engagerade.

– I år kändes det extra viktigt att ge alla barn och ungdomar i Sigtuna kommun en aktiv sommar, eftersom många tvingades spendera lovet på hemmaplan på grund av Corona.. Brobygget är vår hittills största sommarlovssatsning och den blev verkligen en fullträff, säger Lola Svensson, samordnare för social hållbarhet på SigtunaHem, i ett uttalande.

Brobygget Sommarsportis var för barn upp till 13 år och Brobygget by Night för ungdomar från 13 år och upptåt. Varje dag fanns olika aktiviteter utanför Valsta Sim & Sporthall och Midgårdsvallen. På plats fanns unga vuxna från olika idrottsföreningar som tack vare initiativet kunde få sommarjobb.

– Vissa dagar kom så många barn att vi fick slussa in i omgångar för att kunna följa riktlinjen om max 50 personer per sammankomst. Det goda resultatet beror mycket på att så många olika aktörer samverkade, berättar Lola Svensson.