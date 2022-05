Pontus in the Air stänger på Terminal 5

Förra veckan rapporterade märsta.nu om stjärnkrögaren Pontus Frithiofs kritik mot Swedavia för säkerhetskaoset, nu står det klart att Frithiof får stänga ner sin restaurang.

I slutet av 2022 kommer Pontus in the Air att slå igen sin verksamhet på Arlanda. Lokalen kommer upphöra skriven stjärnkrögaren Pontus Frithiof på Instagram. Enligt inlägget har Swedavia gjort en upphandling om vad som kan ge högsta procentuella hyran för Swedavia. Frithiof är fortsatt kritiskt till Swedavia för beslutet att man enbart fokuserat på att få in en aktör som ger största procentuella hyresavkastningen tillbaka till Swedavia.

– Man kan läsa på Swedaivas hemsida att man har förberett sig länge, tar ett avstamp i att utveckla flygplatsen med ett brett F&B utbud i framtiden där man fokuserar på en bred sortimentsmix och ett högt upplevt prisvärde. Om det rimmar med korta kontrakt, klustrade upphandlingar (där varje aktör måste driva flera enheter) och högsta hyran låter vi framtidens gäster bedöma! Pontus in the Air tackar för denna tid, och är mycket tacksamma för den möjlighet vi fick! Vi älskar vår restaurang och vårt team!