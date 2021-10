Det pågår polisinsats på Arlanda med anledning av att klimataktivister tagit sig in på flera flygplatser.

Två kvinnor uppges ha gripits på Arlanda flygplats sedan de deltagit i en koordinerad klimataktion mot även Malmö och Brommas flygplatser. De båda kvinnorna ska ha varit inne i ett flygplan rapporterar Aftonbladet.

– De har betett sig på ett sätt som gjort att de tagits ur flygplanen. Det finns ingen brottsrubricering men förmodligen blir det flygplats- alternativt luftfartssabotage, säger Per Fahlström Presstalesperson vid Polisen i Stockholm, till Aftonbladet.



Fahlström vill inte gå in på exakt vad kvinnorna gjort. Polisbevakningen är utökad på Arlanda just nu och även helikoptrar medverkar i insatsen.