Polisens trafiksäkerhetsvecka gav resultat

Polisen har som en del av Trafikveckan genomförts kontroller i Märsta och Valsta.

Denna vecka är det Nationell Trafikvecka och polisen har under helgen genomfört kontroller i kommunen. På söndagen genomfördes en kontroll i Märsta Centrum där alla som kontrollerades var ok. Men under lördagen genomförde man kontroll i Valsta där resultatet bland annat blev att en person misstänks för olovlig körning och en för misstänkt rattfylleri.