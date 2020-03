Polischefen: Slagit till mot ett nätverk

Under eftermiddagen höll Lokalpolisområdeschefen Christoffer Boman ett pressmöte med anledning av tillslaget och gripandet av en man under morgonen: - Han är misstänkt för grovt bedrägeri och penningtvättsbrott, sa Boman.

Polisen är nöjda efter gripandet. På dagens pressmöte deklarerade man att ett tiotal personer med koppling till ett nätverk gripits varav två har åtalats i fall rörande grov utpressning, människorov, vapenbrott och narkotikabrott. Den man som greps har koppling till dessa personer enligt Boman och är känd av polisen sedan tidigare. Han misstänks dock inte för våldsbrott utan det rör sig om ekonomisk brottslighet:

– Jag vill inte gå in i detaljer, flera utredningsåtgärder kommer att ske under veckan. Under dagen har det skett flera tvångsmedel vilket jag inte kan berätta mer om, säger lokalpolisområdeschefen Christoffer Boman till märsta.nu

Inblandade i sprängning och skjutningar

Enligt Boman har man under en tid synat den kriminella miljön. Det finns personer och kriminella nätverk som påverkar de boende, säger han.

– Det rör sig om sprängning, skjutning och utpressning bland annat.

Hyllar polisens arbete

Kommunen ska bli tryggare, det var det tydliga beskedet. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) medverkade också på pressträffen och hyllade polisens arbete:

– Från kommunens sida är vi tacksamma och glada för det fokus polisen lagt på vår kommun. Den polisiära närvaron har upplevts som en bristvara. Kommunledningen har lagt resurser på trygghetsskapande åtgärder. Grov brottslighet kan kommunen inte jobba med utan det är bra att polisen sätter in resursers för att komma åt detta. Det är bra att resurser läggs på otrygghet som rotat sig här. Vi är en av de kommuner som satsar mest på trygghetsskapande åtgärder, vi sätter in mellan 15-20 miljoner kronor varje år och vi kommer inte ge oss förrän de kriminella elementen är borta.