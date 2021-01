Polis beslagtog tio kilo cannabis och grep en man

Polis beslagtog tio kilo cannabis och anhöll en person misstänkt för grovt narkotikabrott i söndags.

I söndags greps och anhölls en man misstänkt för grovt narkotikabrott. I bostaden fanns tio kilo cannabis som polis beslagtagit. Den anhållne är en del av ett kriminellt nätverk enligt ett pressmeddelande från Polisen i Region Stockholm. Försäljningsvärdet av cannabis uppskattas till en miljon kronor.

– Målsättningen med operationen är att genom att skapa ett ökat tryck mot den kriminella miljön minska nätverkets förmåga att bedriva kriminell verksamhet i området, skriver Polisen i pressmeddelandet.

Polisens arbete har sedan mars förra året lett till nio större domar till ett straffvärde på 44 år. Operation Gimle har inneburit ett stort antal frihetsberövanden, större narkotikabeslag, vapenbeslag samt domar gällande bedrägerier, grovt brott mot alkohollagen, grov misshandel, människorov samt ekonomiska brott.

– Märstanätverket står för en större del av den organiserade brottsligheten i området men har också varit involverade i flera händelser runt om i Stockholmsområdet som ”smash and grabs” och grova våldsbrott och skjutningar vilka polisen ser har minskat under operationen som kommer att fortsätta under 2021. Polisen arbetar med fortsatt förstärkt närvaro i området, står det i polisens pressmeddelande.