Pizzeria från Märsta tia i landet

Pizzeria Pomodoro i Märsta rankas som landets tionde bästa pizzeria enligt foodora.

Efter att matleveranstjänsten foodora sammanställt 2019 års samtliga beställningar och kundomdömen så har man tagit fram en lista över de mest populära pizzeriorna i landet. Pizzeria Pomodoro i Märsta kvalar in på topp 10-listan på just plats 10. Det innebär också att man är näst bäst i hela Stockholms län, bara Solna Express på plats 7 har högre betyg i länet.

– Att utse landets mest populära pizzerior ger oss en möjlighet att lyfta fram våra fantastiska pizzabagare. För hos foodoras uppkopplade restauranger jobbar många eldsjälar, som under året försett våra gemensamma kunder med ett trevligt bemötande, prisvärd service och mat av hög kvalitet, säger Mika Messa, marknadschef på Delivery Hero.

Pizzeria Pomodoro hade snittbetyg 3,9 av 211 kundomdömen, även Stick & Stones hade samma betyg men från 112 kundomdömen.

Topplista enligt foodora

Calabrese 4,3

Cicciotto 4,3

Grekiska Grill & Bar Rosersberg 4,3

Sigtunagrillen 4,2

Spett 4,2

Rosens vedugn 4,1