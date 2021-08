Connoisseurs årliga motordag hölls i Steninge slott och lockade stort intresse.

Per Taube bjöd in till Connoisseurs Motordag i Steninge slott. Det minglades och visades upp mängder av exklusiva premiumbilar. 700 gäster var inbjudna men de fick delas in i olika skift på grund av begränsningar för att minska smittspridning av covid-19. Bentley Bentayga Hybrid hade Sverigepremiär och visades upp för allmänheten för första gången.

I år vart det ren utställning på grund av covid och man fick boka upp sig till provkörningar de kommande dagarna. Intresset var stort och man fick neka många att besöka slottet detta år.

– Motordagen är ett våra allra populäraste evenemang. Gästlistan är sedan länge fylld till brädden av miljonärer som vill titta på de senaste bilnyheterna. Det här är ett väldigt bra försäljningstillfälle för alla de som säljer bilar inom premium och lyxsegmentet, säger Susanne Ytterskog, grundare av magasinet Connoisseur.