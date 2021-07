Pendeltåg påverkas av tunnelrenovering

Från och med igår 5:e juli så stannar inte pendeltågen i Solna och Ulriksdal.

Trafikverket ska renovera tunlarna under Hagalund i Solna vilket påverkar pendeltåget till och från Märsta. Inga pendeltåg kommer mellan 5 juli och 9 augusti stanna vid stationerna Solna och Ulriksdal.

– Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och måste därför rustas upp. Den första tunneln vi ska renovera är den äldsta, den byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. Under tre somrar i rad, 2021– 2023, kommer arbetet att pågå och vi stänger av en tunnel i taget under cirka 5 – 6 veckor, säger Johan Ädling, projektledare på Trafikverket.

Det är ett omfattande arbete enligt Trafikverket där berget och tunneltak ska säkras och förstärkas. Ska man stiga på eller av vid e berörda stationerna så gäller det att planera sin resa eftersom man måste hoppa av vid tidigare stationer och ta tunnelbana eller buss till Solna eller Ulriksdal.