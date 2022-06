Pantzar i landslagstruppen inför VM-kval

Melwin Pantzar har tagits ut till en bruttotrupp som ska samlas inför VM-kval.

Sigtuna BBK-fostrade Melwin Pantzar som numera spelar i Valladolid har under några år varit tongivande i landslaget som guard. Landslaget samlas innan VM-kvalet mot Finland och Slovenien, 30 juni och 3 juli. Svenska landslaget har chans att avancera i kvalet för första gången någonsin om man placerar sig topp tre i grupp c. Till samlingen som pågår 20-22 junihar man kallat in spelare som varit i college och liknande. 12 kommer att tas ut för att spela i kvalmatcherna.